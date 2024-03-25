"أوقاف شمال سيناء" تشرف على اختبارات مسابقة القرآن الكريم (صور)

أشرف الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، على اختبارات مسابقة القرآن الكريم والإنشاد الديني، صباح اليوم الإثنين، الإشراف بمقر المجمع التعليمي في الظهور، وذلك فى حضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

ومن جانبه، صرح مدير أوقاف شمال سيناء، أن لجان من المديرية تشرف على اختبارات المسابقة في مراكز المحافظة بالمقرات الآتية: مبنى المجمع الخدمي للامتحانات بالزهور وذلك للطلاب المتقدمين للمسابقة من مدينة العريش والحسنة ونخل، ورمانة إدارة الأوقاف الفرعية، ومدرسة الشيخ زويد الصناعية المشتركة، امام الموقف للطلاب المتقدمين للمسابقة من مدينة الشيخ زويد ورفح، ومسجد الصفا ببئر العبد وذلك للطلاب المتقدمين للمسابقة من مدينة بئر العبد.

وأضاف الشيخ فيصل شعبان رئيس شئون القرآن الكريم بالمديرية، بأن إجمالي عدد الطلاب المشاركين فى مسابقة القرآن الكريم بلغ 291 طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية بمراكز محافظة شمال سيناء.

وعقد الأئمة بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء، عقب صلاة العصر، جلسات جماعية لتلاوة القرآن الكريم بالمساجد الكبرى بشمال سيناء، على مستوى إدارات الأوقاف الفرعية، ضمن برنامج ختم القرآن الكريم: "صحح قراءتك"، والذى أطلقته وزارة الأوقاف على مستوى جميع المديريات الإقليمية، حيث يشارك الجمهور مع إمام المسجد بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم يوميًا بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.

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