السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في مطار العريش

جانب من استقبال الأمين
جانب من استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بمطار العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مطار العريش الدولي، عقب وصوله على متن طائرة خاصة قادمة من القاهرة برفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، وذلك في حضور  الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 

ورحب المحافظ بالأمين العام للأمم المتحدة على أرض محافظة شمال سيناء في زيارة هي الثانية منذ احداث غزة، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
وقال المحافظ، إن القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة التيسيرات أمام الاشقاء الفلسطينيين. 

 الجانب الاخر يقوم بعرقلة ادخال شاحنات المساعدات الي قطاع غزة

 وأكد المحافظ على أن الجانب الاخر يقوم بعرقلة ادخال شاحنات المساعدات الي قطاع غزة بسبب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مشيرًا الي وجود نحو 7 الاف شاحنة بشمال سيناء، تحمل مئات الالاف من أطنان المساعدات الاغاثية والإنسانية لصالح قطاع غزة.

وبدوره جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته بسرعة وقف إطلاق النار في غزة وضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري إلى القطاع بأسرع وقت.

وثمن الأمين العام للأمم المتحدة الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال الجرحي الفلسطينيين وإدخال المساعدات الاغاثية الي قطاع غزة، مؤكدًا على أن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.

وأضاف جوتيريش، أن زيارته الي محافظة شمال سيناء تشمل زيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام والاطلاع على الجهود المصرية في علاجهم، وتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري ولقاء عدد من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة في الجانب المصري من المعبر.

جانب من استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بمطار العريش
جانب من استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بمطار العريش
جانب من استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بمطار العريش
جانب من استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بمطار العريش
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