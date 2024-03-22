الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر (صور)

مواقف الاقصر
مواقف الاقصر

أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، القرار رقم (115) لسنة 2024، بشأن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بجميع المواقف، وذلك بناءً على قرار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تحريك أسعار المواد البترولية، والذي يُعمل به اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.

وجاءت تعليمات محافظ الأقصر، في اجتماعه مع الجهات المنوطة بالعمل على الالتزام بتعريفة الركوب المقررة ووضعها بمكان واضح بالمواقف والسيارة وتكثيف الخدمات المرورية من خلال إدارة المرور على جميع مواقف السيارات وكل الطرق بدائرة المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالف، مع التأكيد على ضرورة تحريك جميع السيارات فى خطوط السير المحددة.

وأكد محافظ الأقصر، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوى للمواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من خلال الأرقام التالية:

- غرفة العمليات الرئيسية والشبكة الوطنية بالمحافظة 2374903\ 095

- غرفة عمليات مدينة الأقصر ٠٩٥٢٢٧٠٨٥١

- غرفة عمليات إسنا ٠٩٥٢٦٠٨٨٠٨

- غرفة عمليات أرمنت ٠٩٥٢٦٥٢٨٤٧

- غرفة عمليات القرنه ٠٩٥٢٣١٠٦٩٧

- غرفة عمليات الطود ٠٩٥٢٦٥٠٠٧١

- غرفة عمليات الزينية ٠٩٥٢٤٠١٧٤٣

- غرفة عمليات البياضية 0952300104

- غرفة عمليات مرور الأقصر ٠٩٥٢٢٥٢٣٠٤

وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن "16528" وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق "إيجابي" الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المنتجات البترولية المواد البترولية خطوط السير شكاوى للمواطنين

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