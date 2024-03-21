الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق الدورة الرمضانية لمركز شباب الشهداء بشمال سيناء (صور)

جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية

انطلقت الدورة الرمضانية فى خماسي كرة القدم لطلاب الجامعة وشباب مركز الشهداء بـ شمال سيناء، التي ينظمها مركز شباب الشهداء خلال شهر رمضان، بالتعاون مع جامعة شرق بورسعيد للتكنولوجيا، برعاية د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأوضح إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الدورة الرمضانية تقام خلال الفترة من19 مارس حتى 5 أبريل المقبل، مؤكدا توفير المناخ المناسب للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة داخل مراكز الشباب لما لها من دور فعال في اكتشاف المهارات الإبداعية لدى الشباب وتنميتها لما يعود عليهم بالفائدة من الناحية النفسية والصحية والذهنية.

حضر الدورة محمد عبدالقادر مدير إدارة رمانة، وحسين الديب مدير المركز، ود.مدحت الحادق، رئيس الجامعة، والدكتور محمد بسيوني نائب رئيس الجامعة، وإبراهيم محمود عزام أمين عام جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
جانب من الدورة الرمضانية
محافظة شمال سيناء وزير الشباب والرياضة شهر رمضان المبارك الدورة الرمضانية شباب مركز الشهداء

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