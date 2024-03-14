الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ندوة عن مناقشة القضية السكانية من منظور إسلامى بمدينة الحسنة بشمال سيناء

ندوة عن مناقشة القضية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية تحت عنوان "القضية السكانية من منظور إسلامي"،  بمجلس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء.

مناقشة البطالة وطرق توفير فرص عمل للشباب

وقالت عبير عاشور مدير وحدة السكان الفرعية بمجلس ومدينة الحسنة، إن الندوة ناقشت نظرة الإسلام للقضية السكانية، وتأثيرها المباشر على التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وعلى نصيب الفرد من الخدمات التي تقدمها الدولة، كما تمت مناقشة البطالة، طرق توفير فرص عمل للشباب، الإدمان وآثاره على الفرد والمجتمع، أضرار الزواج المبكر، ختان الإناث، الصحة الإنجابية، التفاهم الأسري، التثقيف الصحي للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، غلاء المهور، العنوسة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالقضية السكانية.

رصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة

ومن جانبها، قالت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء، إن الندوة عقدت ضمن خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها، وطرح الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات الشريكة كالأزهر، الأوقاف، الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم ، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وأضافت أن الندوة عقدت بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتعليمات اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، إن تلك الندوات تأتى ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من تأثيرها على الخطط التنموية التى تضعها الدولة، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإيجاد حلول غير تقليدية لحل القضية السكانية.

ولفت خالد عبدالحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء، إلى أن الندوة عقدت بالقاعة الرئيسية بديوان عام مجلس مدينة الحسنة، حاضر فيها الشيخ سيد أحمد على الباشا مدير إدارة الأوقاف بمدينة الحسنة، تحت إشراف مرزوق رزيق سالم رئيس مجلس ومدينة الحسنة، بحضور سكرتيرى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الحسنة، ومديرى الإدارات بالديوان العام بمدينة الحسنة، وعدد من العاملين، وأعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة، وعدد من السكان فى حضور جمهور من الشباب.

ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
ندوة عن مناقشة القضية السكانية
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محافظة شمال سيناء منظور إسلامي القضية السكانية مدينة الحسنة النمو الاقتصادي

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