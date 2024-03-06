"تموين ديروط" يشن حملات على الأسواق والمخابز لفرض الرقابة

شنت الإدارة التموينية بمركز ديروط، شمال بأسيوط، العديد من الحملات خلال شهر فبراير الماضي، بقيادة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط ومحمد سليم أحمد رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين ديروط، حيث داهمت العديد من مخازن السلع الغذائية والمخابز بنطاق المركز في القرى والأحياء.

تم تحرير 408 محاضر مصنفة كالآتي: أولاً في مجال الاسواق تم تفتيش المخازن المحتكره للسلع الغذائية، وتم تحرير 37 محضرًا بيانها، ٥ محاضر سكر حيث تم صبط ٦٧٤٠ كيلو سكر ، ٥ محاضر ارز حيث تم ضبط عدد ٦٣٧٣كيلو أرز، ٢ محضر مكرونه حيث تم ضبط ٣٩٤٠ كيلو مكرونه ، ٣ محضر سلع بدون فواتير حيث تم ضبط عدد ١٧١٠ دقيق و١٣١٤علبة جبنه و١١٠كرتونة سمنه و١٦٤٥ زجاجة زيت و٤ كرتونة شاى العروسه، ٧محضر سجاير بدون فواتير حيث تم ضبط ، ٢٧٤٥ علبة سجاير كيلو باترا ، ٢٧٣٠علبة سجاير LM احمر ، ١٢٠٠ علبة سجاير ال ام ازرق ، ٨٠ علبة سجاير مونديال ، ١٠٠ علبة سجاير روزمان ، ١ محضر سلع بدون فواتير وتقليد علامه تجاريه حيث تم ضبط، ١٥ كرتونة منظفات بكل كرتونة ١٦ كيس إنتاج الهنا والعاشر من رمضان، ١٥ كرتونة من نوع مودهش كل كرتونة بها ١٢ عبوة مملؤة بمعجون صابون، ١٠٠ استيكر بيانات مستخدم ف عملية الإنتاج، ٢٥ كرتونة فارغة لزوم عملية التعبئة، ٥٠٠ كيس فارغ لزوم تعبئة المادة السائلة المستخدمة ف الإنتاج، نصف كيلو جرام عبارة عن الوان صناعية تستخدم كإضافات لعملية التصنيع ليس عليها اي بيانات تدل على مصدرها، ٢ جوال ملح زنة الجوال ٢٥كجم لزوم عملية التعبئة.

كما تم خلال الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحلات، من ضبط ١ ماكينة لحام يستخدم ف التغليف، ١ جركن من المواد المستخدمة في عملية التعبئة والإنتاج وهما مادة سائلة، ٣ محضر امتناع عن استلام حصة بوتاجاز ، ١ محضر تجميع ٢٥ شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء ، ٩ محضر عدم اعلان عن الأسعار ، ١ محضر علف فراخ بدون فواتير حيث تم ضبط عدد ٥٠٠ كيلو



فى مجال المخابز تم تحرير 372 محضرًا مصنفة بالحملات والرقابة التموينية من ضبط، ٩٢ محضر نقص وزن ، ٦٠ محضر مواصفات ، ٩٩ محضر عدم نظافة، 71 محضر عدم تسليم بون، 29 محاضر عدم اعلان عن المواعيد ، 17 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و٤ محاضر توقف جزئي.

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات