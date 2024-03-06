الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تموين ديروط" يشن حملات على الأسواق والمخابز لفرض الرقابة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شنت الإدارة التموينية بمركز ديروط، شمال بأسيوط، العديد من الحملات خلال شهر فبراير الماضي، بقيادة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط ومحمد سليم أحمد رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين ديروط، حيث داهمت العديد من مخازن السلع الغذائية والمخابز بنطاق المركز في القرى والأحياء.

 تم تحرير 408 محاضر مصنفة كالآتي: أولاً في مجال الاسواق تم تفتيش المخازن المحتكره للسلع الغذائية، وتم تحرير 37 محضرًا بيانها، ٥ محاضر سكر حيث تم صبط ٦٧٤٠ كيلو سكر ، ٥ محاضر ارز حيث تم ضبط عدد ٦٣٧٣كيلو أرز، ٢ محضر مكرونه حيث تم ضبط ٣٩٤٠ كيلو مكرونه ، ٣ محضر سلع بدون فواتير حيث تم ضبط عدد ١٧١٠ دقيق و١٣١٤علبة جبنه و١١٠كرتونة سمنه و١٦٤٥ زجاجة زيت و٤ كرتونة شاى العروسه، ٧محضر سجاير بدون فواتير حيث تم ضبط ،  ٢٧٤٥ علبة سجاير كيلو باترا ، ٢٧٣٠علبة سجاير LM احمر ، ١٢٠٠ علبة سجاير ال ام ازرق ، ٨٠ علبة سجاير مونديال ، ١٠٠ علبة سجاير روزمان ، ١ محضر سلع بدون فواتير وتقليد علامه تجاريه حيث  تم ضبط، ١٥ كرتونة منظفات بكل كرتونة ١٦ كيس إنتاج الهنا والعاشر من رمضان، ١٥ كرتونة من نوع مودهش كل كرتونة بها ١٢ عبوة مملؤة بمعجون صابون، ١٠٠ استيكر بيانات مستخدم ف عملية الإنتاج، ٢٥ كرتونة فارغة لزوم عملية التعبئة، ٥٠٠ كيس فارغ لزوم تعبئة المادة السائلة المستخدمة ف الإنتاج، نصف كيلو جرام عبارة عن الوان صناعية تستخدم كإضافات لعملية التصنيع ليس عليها اي بيانات تدل على مصدرها، ٢ جوال ملح زنة الجوال ٢٥كجم لزوم عملية التعبئة.

كما تم خلال الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحلات،  من ضبط  ١ ماكينة لحام يستخدم ف التغليف، ١ جركن من المواد المستخدمة في عملية التعبئة والإنتاج وهما مادة سائلة، ٣ محضر امتناع عن استلام حصة بوتاجاز ، ١ محضر تجميع ٢٥ شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء ، ٩ محضر عدم اعلان عن الأسعار ، ١ محضر علف فراخ بدون فواتير حيث تم ضبط عدد ٥٠٠ كيلو 


فى مجال المخابز تم تحرير 372 محضرًا مصنفة بالحملات والرقابة التموينية من ضبط،  ٩٢ محضر نقص وزن ، ٦٠ محضر مواصفات ، ٩٩ محضر عدم نظافة، 71 محضر عدم تسليم بون، 29 محاضر عدم اعلان عن المواعيد ، 17 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و٤ محاضر توقف جزئي.

جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
إدارة تموين ديروط بمحافظة أسيوط شهر فبراير السلع الغذائية المخابز سكر أرز مكرونة

مواد متعلقة

نائب محافظ الأقصر يفتتح أعمال إعادة إعمار منازل قريتى نجع الجسور ونجع سيدنا

وكيل "رياضة شمال سيناء" يكرم أعضاء حملة بشبابها لجهودهم فى تنمية الوعى

محافظ الأقصر يستقبل وفد اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (صور)

رئيس جامعة الأقصر يستقبل الطلاب المشاركين بالبطولة الإفريقية للبرمجة (صور)

"شوشة" يؤكد اهتمام الدولة بسيناء

"الصوم والصلاة حق المعلم" ضمن فعاليات برنامج الرواق الأزهرى بشمال سيناء

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية

نائب محافظ شمال سيناء يودع نائب المفوض العام للأونروا فى مطار العريش (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

الدولار يتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالى بشأن أسعار الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟