الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ شمال سيناء يودع نائب المفوض العام للأونروا فى مطار العريش (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ودع اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، ناتالي بوكلي نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مطار العريش الدولي.

وقالت نائب المفوض العام للأونروا، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وأن الحرب لا بد أن تتوقف، مؤكدة خروج محطات الكهرباء عن الخدمة وانقطاع الكهرباء أدى إلى عدد من المشكلات في القطاع الصحي ومختلف القطاعات، حيث إن معظم الأجهزة الطبية معطلة خاصة أجهزة الرعايا الطبية، والأطباء لا يملكون سوى السماعة وخافض اللسان، وهناك عجز كبير في الأدوية.

وأشارت إلى توقف العملية التعليمة بعد تضرر المدارس، معربة عن قلقها أن يمتد الوضع هذا الوضع إلي رفح، مشيرة إلى تلوث مياه الشرب وانقطاع الكهرباء، مؤكدة تكدس المواطنين في مناطق واحدة، ما يسبب انتشار الأوبئة والأمراض.

وبدوره طالب الخولي نائب محافظ شمال سيناء، بتوضيح ما يحدث في قطاع غزة للرأي العام الدولي بالمستندات والصور، حتى يعرف العالم كله المأساة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وغادرت بوكلي، مطار العريش الدولي علي متن طائرة خاصة، حيث كان في وداعها اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وكانت بوكلي، قد وصلت الي محافظة شمال سيناء جوا عبر مطار العريش الدولي يوم الثلاثاء الماضي، حيث غادرت المحافظة إلي قطاع غزة في زيارة استمرت 3 أيام، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
نائب محافظ شمال سيناء المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاجئي فلسطين مطار العريش الدولي القطاع الصحي رفح

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