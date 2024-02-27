شمال سيناء تعلن انتهاء التعامل الورقي في الهيئات والمؤسسات

أعلن اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن انتهاء التعامل الورقي ودخول المحافظة عصر التحول الرقمي داخل جميع دواوين المحافظة.



وأضاف خلال اجتماع متابعة الانتهاء من التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، والذي عقد برئاسته وبحضور مديري إدارات الديوان العام، أن جميع المعاملات والمكاتبات الحكومية ستكون إلكترونية طبقا لتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وأشار الغندور، إلى أنه سيتم رفع المعاملات وعرضها من جميع إدارات الديوان العام ومجالس المدن التابعة، والتصديق عليها وإرجاعها مرة أخرى سيكون إلكترونيا.



وأكد الغندور، أن جميع دواوين المحافظة ومجالس المدن والإدارات التابعة تعمل بكامل طاقتها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، لافتًا إلى أن الربط بين الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية سيكون عن طريق منظومة التحول الرقمي دون غيرها.



وأشار إلى أن المحافظة بدأت إجراءات الحصول على الموافقة على الختم الإلكتروني من وزارة التخطيط لإتمام عملية التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مجالس المدن كالعريش وبئر العبد والحسنة أصبح التحصيل بها إلكترونيا وانتهى عصر التحصيل الورقي.



وأعلن الغندور، نقل الموظف أو ندبه أو ترقيته أو إخلاء طرفه وغيرها من المعاملات فى إدارات الموارد البشرية ستتم إلكترونيا، موجهًا بضرورة سرعة انتهاء جميع الإدارات بالمحافظة ومجالس المدن التابعة من رفع الكم التراكمي بكل إدارة "أرشيف الإدارات" للوصول إلى التحول الرقمي الكامل.



واستعرض الغندور خلال الاجتماع الجهود التي بذلتها مختلف الإدارات بالديوان العام فى رفع الكم التراكمي بها، مثنيًا على جهود العاملين بإدارة المحاجر للانتهاء من المطلوب في فترة وجيزة.

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