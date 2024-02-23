25 أبريل.. طرح وحدات سكنية برفح الجديدة والأولوية لأهل المدينة

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، عن طرح مدينة رفح الجديدة أمام المواطنين، خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي 25 أبريل المقبل.

جاء هذا خلال افتتاح رفع كفاءة 20 منزلًا في قرية الخروبة في مركز الشيخ زويد وتسليمها للمواطنين، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، المهندس ناجي إبراهيم، رئيس تعمير شمال سيناء، علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، صالح محمد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وأعضاء المجموعة البرلمانية، وعدد من العواقل والمشايخ والقيادات القبلية.

وأكد المحافظ، أن الأولوية في التقديم ستكون لأهالي مدينة رفح، والأولوية الثانية ستكون لأهالي الشيخ زويد.

وأشار المحافظ، إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام بمختلف قرى المحافظة وخاصة القرى والتجمعات العائدة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير قامت برفع كفاءة 130 وحدة سكنية في القرى العائدة.

وأشار المحافظ، إلى رفع كفاءة 20 منزلًا بدويًا في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية في قرية الخروبة و40 وحدة سكنية في قرية الجورة و40 وحدة سكنية في قرية قبر عمير، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه، إذ يبلغ متوسط تكلفة الوحدة نحو 246 ألفًا و153 جنيها.

وقبيل الافتتاح، أدى المحافظ صلاة الجمعة في مسجد القرية في حضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ العواقل والقيادات الطبيعية وأعضاء المجموعة البرلمانية والمواطنين.

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة