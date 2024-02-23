الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

25 أبريل.. طرح وحدات سكنية برفح الجديدة والأولوية لأهل المدينة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، عن طرح مدينة رفح الجديدة أمام المواطنين، خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي 25 أبريل المقبل.

جاء هذا خلال افتتاح رفع كفاءة 20 منزلًا في قرية الخروبة في مركز الشيخ زويد وتسليمها للمواطنين، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، المهندس ناجي إبراهيم، رئيس تعمير شمال سيناء، علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، صالح محمد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وأعضاء المجموعة البرلمانية، وعدد من العواقل والمشايخ والقيادات القبلية.

وأكد المحافظ، أن الأولوية في التقديم ستكون لأهالي مدينة رفح، والأولوية الثانية ستكون لأهالي الشيخ زويد.

وأشار المحافظ، إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام بمختلف قرى المحافظة وخاصة القرى والتجمعات العائدة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير قامت برفع كفاءة 130 وحدة سكنية في القرى العائدة.

وأشار المحافظ، إلى رفع كفاءة 20 منزلًا بدويًا في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية في قرية الخروبة و40 وحدة سكنية في قرية الجورة و40 وحدة سكنية في قرية قبر عمير، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه، إذ يبلغ متوسط تكلفة الوحدة نحو 246 ألفًا و153 جنيها.

وقبيل الافتتاح، أدى المحافظ صلاة الجمعة في مسجد القرية في حضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ العواقل والقيادات الطبيعية وأعضاء المجموعة البرلمانية والمواطنين.

محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مدينة رفح الجديدة مركز الشيخ زويد القيادات القبلية القيادة السياسية

مواد متعلقة

"حاسبات الأقصر" تشارك فى تنظيم مؤتمر "علوم الحاسب والمعلوماتية"

محافظ شمال سيناء يتفقد معرض "أهلًا رمضان" بالعريش

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة الأزهر الشريف لصالح قطاع غزة بالعريش

ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".. شمال سيناء تتسلم 106 آلاف شجرة

طلاب جامعة العريش في جولة لمقر الكلية الجوية لتوعية الطلاب بأهم الإنجازات والمشاريع القومية

رئيس مدينة العريش يشكل لجنة لمراجعة مخرات السيول

كورال جامعة العريش يُبهر لجنة التحكيم بالأداء والعرض المميز في مهرجان إبداع

رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

بدء فعاليات توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى

بدء مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة