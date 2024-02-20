الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة العريش يشكل لجنة لمراجعة مخرات السيول

اللجنة مراجعة مخرات
اللجنة مراجعة مخرات السيول

شكل اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم، لجنة برئاسته وعضوية كلا من مدير مديرية الموارد المائيه بالعريش، ومدير مديرية الزراعة بالعريش، ومدير الأداره الهندسية بالمجلس، وذلك إيماءا لكتاب دوري وزارة التنميه المحليه بمرور لجنة مراجعة مخرات السيول لمجري الوادي وبتوجيهات معالي الوزير المحافظ بتشكيل لجنه للمرور علي مخرات السيول بمجري الوادي ومراجعتها والأطمئنان.

 

وأكد رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم  المرور من قبل اللجنه المشكله علي مجري وادي العريش ومراجعة مخرات السيول وذلك لإزالة أي معوقات تعوق حركة المياه أثناء السيل وتفعيل أجراءات الحمايه لمجري الوادي.

 

وأشار رئيس مركز ومدينة العريش، إلى أن مجلس المدينة والموارد المائية يقوم الأن بإزالة أى معوقات داخل مجري الوادي تعوق حركة أنسيابة المياه في حالة السيول وأيضا بتطهير مجري الوادي، وإزالة أي معوقات أو أكوام الردش والأتربه من علي الجسر من الخارج وتفعيل اجراءات الحمايه لمجري الوادي.

 

 

وأصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته بتشكيل لجنة أزالات مباني برئاسة سكرتير عام المجلس ومعه الأداره الهندسيه والاشغالات حيث قامت اللجنه بإزالة حالتين أعمال مباني مخالفه وبدون ترخيص بالمساعيد الأولي عباره عن قواعد خرسانيه وسور بدون ترخيص والثانيه قواعد خرسانيه بدون ترخيص وقد تمت الإزاله بالفعل بوجود رئيس منطقة خدمات المساعيد وجاري أتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفه.

 

اللجنة مراجعة مخرات السيول
اللجنة مراجعة مخرات السيول
اللجنة مراجعة مخرات السيول
اللجنة مراجعة مخرات السيول
اللجنة مراجعة مخرات السيول
اللجنة مراجعة مخرات السيول
اللجنة مراجعة مخرات السيول
اللجنة مراجعة مخرات السيول
اللجنة مراجعة مخرات السيول
اللجنة مراجعة مخرات السيول
رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء وزارة التنمية المحلية مجري وادي العريش المساعيد

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