الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كورال جامعة العريش يُبهر لجنة التحكيم بالأداء والعرض المميز في مهرجان إبداع

كورال جامعة العريش
كورال جامعة العريش

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وتنفيذ مشرفى ومنسقى رعاية الطلاب بالجامعة حقق منتخب كورال جامعة العريش إنجازًا في مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر، بتصعيده للتصفيات النهائية في مجال الكورال، متنافسًا مع ١٧ منتخبًا تم إختيارهم من ٨١ فريق ممثلا لمختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية، وتمت المناقشة على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

وأشار رئيس جامعة العريش، إلى أن مهرجان إبداع يُعد من أهم الفعاليات التي تُقام على مستوى الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية في مصر، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وأن هذا الإنجاز الجديد يُعد إضافة مهمة لسجل جامعة العريش، ويدل على إبداع طلابها وتميزهم في مختلف المجالات، ويُؤكد على حرص الجامعة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل مواهبهم، لقد أبدع طلاب الجامعة حيث قدموا الأغاني الخاصة بالمسابقة بإتقان ومهارة عالية، نال إعجاب لجنة التحكيم.

كما أشادت لجنة التحكيم، التي ضمت كلًا من الفنانة القديرة نادية مصطفى، والدكتور عزالدين طه، والفنان طارق فؤاد، بأداء طلاب جامعة العريش، مؤكدة على إبداعهم وتميزهم في تقديم العرض.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير لأبنائه المشاركين في كورال جامعة العريش وكل القائمين على هذا العمل، مؤكدًا على دعم الجامعة لهم ومطالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

 

 

 

مكرررررررررر

كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير لأبنائه المشاركين في كورال جامعة العريش وكل القائمين على هذا العمل، مؤكدًا على دعم الجامعة لهم ومطالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير لأبنائه المشاركين في كورال جامعة العريش وكل القائمين على هذا العمل، مؤكدًا على دعم الجامعة لهم ومطالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

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رئيس جامعة العريش وزارة الشباب والرياضة المدينة الشبابية بالإسكندرية الأكاديميات الحكومية في مصر المواهب الطلابية

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