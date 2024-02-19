الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض أهلا رمضان في العريش اليوم

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

قال عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح معرض "أهلا رمضان" اليوم، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أمام مجلس مدينة العريش، لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأعلنت مديريات التموين، بالتعاون مع الغرف التجارية في المحافظات، عن خريطة أماكن معارض "أهلا رمضان" لعام 2024، بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ30% على السلع الغذائية، طبقًا لتوجيهات الدولة بتوفير منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

الغرفة التجارية شمال سيناء محافظ شمال سيناء شهر رمضان التموين السلع الغذائية

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