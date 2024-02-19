افتتاح معرض أهلا رمضان في العريش اليوم

قال عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح معرض "أهلا رمضان" اليوم، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أمام مجلس مدينة العريش، لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأعلنت مديريات التموين، بالتعاون مع الغرف التجارية في المحافظات، عن خريطة أماكن معارض "أهلا رمضان" لعام 2024، بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ30% على السلع الغذائية، طبقًا لتوجيهات الدولة بتوفير منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم.