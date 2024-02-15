الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ندوة تثقيفية بشمال سيناء تناقش "تنظيم الأسرة وأهميته وخطورة الزواج المبكر"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد  منسقو وحدة السكان بالوحدة المحلية بقرية أبو العلاج بالتعاون مع وحدة السكان الفرعية بمجلس مدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، اليوم، ندوة تثقيفية وتوعوية بعنوان "تنظيم الأسرة وأهميته في بناء أسرة سعيدة مستقرة نفسيا، ومدى خطورة الزواج المبكر، ودور المرأة المعيلة في حماية أسرتها".


جاء ذلك انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دوروحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، بالمشاركة والتشبيك مع المبادرات الرئاسية، والمحلية، وتحت رعاية وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وتعليمات صالح محمد أبوهولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وبتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتعليمات الأستاذة  أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة.


وأكد صالح أبو هولي رئيس مدينة الشيخ زويد، أن القضية السكانية باتت على رأس أولويات القيادة السياسية، لما تشكله من خطر على عجلة التنمية، لذا؛ كان لا بد من دق ناقوس الخطر بسواعد كل الجهات المنوط بها التعامل مع هذه القضية.
مشيرا لهدف وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد إلى توحيد الجهود المبذولة في هذه القضية والتنسيق فيما بينها للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع واهتمامها برفع الوعي بخطورة زيادة النمو السكاني وعلي رأس أولوياتنا، بالندوات الحد من نسب الأمية والتسرب التعليمي والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتعليم وصحة الشباب والمراهقين والإعلام والتواصل المجتمعي.
وبدورها قالت أسماء أحمد سلامه مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد أن الوحدة تواصل جهودها في تنظيم العديد من الفعاليات والحملات والندوات التوعوية، التي تستهدف ضرورة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

قرية أبو العراج الشيخ زويد محافظة شمال سيناء تنظيم الأسرة الزواج المبكر

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