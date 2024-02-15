سكرتير عام الأقصر يناقش الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"

ترأس محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان، بحضور مسئولي الثقافة والصحة والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم والزراعة ومحو الأمية وتنظيم الأسرة، وذلك فى ضوء الإستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية.

ومن جانبه، قال نشأت سعيد مدير عام المجلس القومى للسكان ومقرر اللجنة التنسيقية للسكان، أن الاجتماع يأتى بناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمناقشة المؤشرات السكانية وتقييم الوضع الراهن وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عرض الدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية

وأضاف مقرر اللجنة التنسيقية للسكان، أنه هناك مستجدات طارئة على الملف السكانية فتم تعديل الاستراتيجية القومية للسكان 2023- 2030، كما قام خلال الاجتماع بعرض الدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية، والدليل الديني ومنهج السكان للتعليم الجامعى وكتاب القراءة والحساب لمحو الأمية والمرحلة الابتدائية.

كما ناقش الحضور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030، وتم إلقاء الضوء على محور ضمان الحقوق الإنجابية ومحور تدعيم دور المرأة ومحور الاستثمار في الثروة البشرية ومحور الاتصال والإعلام ومحور التعليم والتعلم ومحور حوكمة الملف السكانى والمتابعة والتقييم ومحور السكان والبيئة والاشارة للأهداف الرئيسية والفرعية التى تخدم على هذه المحاور.

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