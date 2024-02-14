وكيل شباب شمال سيناء يناقش تطوير أداء مراكز الشباب والأندية بالشيخ زويد

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعًا مع مديري إدارة مدينة الشيخ زويد، والعاملين بالإدارات صباح اليوم؛ لمناقشة أعمال الخطة، بحضور فريح الحمايدة، مدير ادارة الشيخ زويد، ومحمد جمعة، وكيل الإدراة.

كما وجَّه حسن عبدالوهاب، مديري الإدارات للاستعداد لتنفيذ وإعداد ملف كامل للأنشطة داخل مراكز الشباب لتقديم أنشطة متنوعة خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

كما أشار إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي، بضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والإنشائية بمراكز على مستوى المحافظات لتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب.

وتناول متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتأكيد على استبدال اللمبات المستخدمة إلى اللمبات الليد توفيرًا للاستهلاك والتأكيد على تعليمات ترشيد الإنفاق العام بمراكز الشباب والالتزام بمواعيد الغلق الشتوية والصيفية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية والتأكيد على جميع المستفيدين من الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الالتزام بها.

كما شدد حسن عبدالوهاب، على متابعة توافر عوامل الأمن والسلامة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، واتخاذ التدابير وفق التعليمات الخاصة بمواجهة موجات الطقس السيئ وتدارك آثارها على كل المنشآت الرياضية والشبابية، والتواصل بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لإدارة الأزمة.

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