الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في ختام الفعاليات.. رئيس جامعة الأقصر يُكرم المشاركين ببرنامج جامعة الطفل

الأطفال المشاركين
الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل

كرم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل، في ختام فعالياته، التي انطلقت في أغسطس 2023.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع الأطفال، والمساهمة في تثقيفهم، واكتشاف مواهبهم؛ وفقًا لرؤية الجامعة وخطتها نحو خدمة المجتمع.

ويدرس الأطفال المشاركون، المناهج بقاعات المحاضرات علي يد الأساتذة الجامعيين، والتي يتم مراجعتها من قبل أساتذة وخبراء المناهج التعليمية؛ لضمان اتساقها مع المناهج الدراسية للحفاظ على الجودة العلمية.

يشار إلى أن فكرة إنشاء جامعة الطفل، هي مشروع تعليمي ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي الذي يعد من أهم مجالات البحث والعلوم، والتواصل معهم بفكرة الجامعات وتقديم نظرة ثاقبة للثقافة الأكاديمية وكذلك دورهم في المجتمع ككل، عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي، والعمل مع الأطفال والشباب بطريقة تساعد الجامعات على أن تكون أكثر استجابة وانفتًاحًا فجعلت اللقاءات بين الاطفال والجامعة  كمجتمع بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ممكنًا ما أثارت اهتمامهم بمجالات علمية متنوعة من العلوم الإنسانية إلي العلوم الإجتماعية والعلوم الطبيعية وبأساليب علمية متنوعة غير منحازة لمصلحة تجارية وإعطاء الشباب فهمًا لخياراتهم التعليمية والمستقبلية.

وبدأ مشروع جامعة الطفل في البداية كفكرة أوربية هادفة إلي ضرورة الإعداد والاكتشاف المبكر للأطفال الذين لديهم قدرات علمية متميزة بهدف توجيههم التوجيه السليم نحو مايجب دراسته وفقًا لمهاراتهم وقدراتهم، ومن هنا نشأت أهمية أن تحتضن الجامعات هؤلاء الأطفال ليتعرفوا علي الدراسة الجامعية في سن مبكر، فجامعة الطفل بدأت في ألمانيا وانجلترا وغيرهما من الدول الأوربية وطبقتها مصر من خلال أكاديمية البحث العلمي التي تبنت الفكرة وتولت تنفيذها.

وشملت فعاليات الختام، تكريم المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والفريق الإداري بجامعة الطفل بجامعة الأقصر، كل من: الدكتورة دعاء الصاوي المنسق العام لبرنامج جامعة الطفل بجامعة الأقصر ومدرس الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، الدكتورة شيماء عبدالستار وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور محمود الجبلاوي بكلية الآثار، الدكتور سلامة حامد بكلية الآثار، الدكتور حازم الأزهري بكلية الطب، الدكتور فاخوري شهدي بكلية السياحة والفنادق، الدكتور محمد علي فؤاد بكلية الحاسبات والمعلومات. 

كما تم تكريم كل من د. ربيع محمد، د. صلاح محمد، د.محمود سيد بكلية العلوم - جامعة جنوب الوادي، أ.جمال سيد أحمد أمين عام جامعة الأقصر، أ. فاطمة الصاوي مدير حسابات جامعة الأقصر، م.م/ أماني عثمان، م/ غادة أيمن، م/ إسراء منصور بكلية الفنون الجميلة، أ. جمال عبدالنبي بمكتب رئيس جامعة الأقصر، أ.عادل خضري، أ.أسماء فوري، أ.نرمين عبدالحميد، وعدد من الجهاز الإداري بالجامعة.

الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل
الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل
الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل
الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل
الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل
الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل
الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل
الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل
الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل
الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل
رئيس جامعة الأقصر برنامج جامعة الطفل خدمة المجتمع العلوم الاجتماعية العلوم الطبيعية

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