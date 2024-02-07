الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى لذوي الهمم (صور)

فعاليات البطولة الإقليمية
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى

شهد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وبحضور العميد مصطفي محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، حسن صالح رئيس مجلس ادارة نادي المعاقين وعددا من العاملين من مديريه الشباب والرياضة ونادي المعاقين، مسابقة ألعاب القوى والتي نظمها «مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بسيناء» ضمن خطة أنشطة المكتب بملعب نادي أبو صقل، بمشاركة 150 شخصا من ذوى الإعاقة الذهنية والحركية بمختلف تصنيفاتهم والإعاقات المركبة، وتم التسابق في سباقات العدو ١٠٠م -٢٠٠م-٤٠٠م، وفى سباقات الرمى دفع الجله ورمى الرمح والقرص.

قال ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسيناء، إن أنشطة «قادرون باختلاف»، تشهد تطورا سريعا وملحوظا على مستوى المحافظة، حيث تم زيادة عدد المراكز التي تقدم خدمات وأنشطة وتدريبات رياضية لهم، بالإضافة للمراكز التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح عبدالوهاب، أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الوزير أشرف صبحى، تؤكد دائما زيادة واستحداث برامج وأنشطة «قادرون باختلاف»، بجميع فئاتهم لتستوعب أكبر عدد ممكن من المستفيدين لزيادة قاعدة الممارسة في مختلف الأنشطة والرياضات.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة شهدت تنفيذ مراكز لتنمية الإبداع والفنون، تحت رعاية وإشراف مكتب «قادرون باختلاف» بوزارة الشباب والرياضة، تشمل أنشطة رياضية ثقافية وفنية ورحلات وندوات توعية، وإرشاد أسري لتسير جنبا إلى جنب مع برامج وأنشطة الوزارة لنشر الممارسه الرياضية لـ«القادرون باختلاف» على مستوى المحافظة.

فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
فعاليات البطولة الإقليمية لمسابقة ألعاب القوى
اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء مديرية الشباب والرياضة نادي المعاقين سباقات الرمى وزارة الشباب والرياضة

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