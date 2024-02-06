"رياضة شمال سيناء" تنفذ ندوة تثقيفية توعوية لدور المرأة في المجتمع

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، الثلاثاء، ندوة توعوية لدور المرأة في المجتمع بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ونوال سالم رئيس المجلس القومي للسكان وعزيزة محمود مديرة الإدارة الاستراتجية بمركز شباب مدينة العريش.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بملف تثقيف وتوعية وصحة المرأة، تاكيدا علي دورها المهم في المجتمع.

وناقشت نوال سالم رئيس مجلس القومي للسكان دور المرأة والتى تلعب دورا محوريا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، في حضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرا أساسيا في إحداث عملية التغيير في المجتمع.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة،تاتي بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بالملف باعتباره من أهم شرائح المجتمع لزيادة الوعي والرعاية لها.

أضاف خلال الندوة علي ضرورة وضع الأسس السليمة والقواعد العامة للسلوك الصحيح، والبعد عن الأفكار الهدامة التى تستهدف شبابنا، وذلك لاستيعاب طاقات والشباب بما يفيد المجتمع ويؤدى إلى تقدمه.

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