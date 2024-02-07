الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بمراكز شباب شمال سيناء (صور)

مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، استمرار فعاليات المبادرة الوطنية «دوي»، تحت شعار «بحكايتك تكمل حكياتهم» بمراكز شباب شمال سيناء، والتي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، لتمكين الفتيات.

يأتي ذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وبتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأوضح حسن عبد الوهاب،  وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه جرى تنفيذ الورش بمركز شباب أم عقبة، ومركز شباب الكرامة، ومركز شباب رمانة، ومركز شباب الشهداء، ومركز شباب الجناين التابعين لإدارة شباب رمانة.

وتناولت الورش عدة ركائز أساسية، منها التعريف بالمبادرة ومعنى دوّي  وشركاءها وشرح رحلة دوي لتمكين الفتيات وكذلك عناصر المبادرة «التعبير - المهارات - الخدمات»، وتم عمل دائرة حكي (دوّي)، ثم شرح محاور الحوار المجتمعي الأربعة وهي الأول «التعليم، الصحة، الرياضة»، والثاني الحقوق المدنية، والثالث للفتيات الحماية من الإساءات، والرابع التواصل الأسري، كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل.

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية الأسرة المصرية، حيث يعد تمكين الفتيات أحد أوجه ودعائم قوة مصر الناعمة نحو الجمهورية الجديدة، والاستثمار في الفتيات يعزز المساواة بين الجنسين، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن المبادرة تنفذ في 40 مركز شباب على مستوى محافظة شمال سيناء، على مدار شهري يناير وفبراير، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتمكين المرأة والفتيات وتشجيعهن على المشاركة والتعبير.

مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
مراكز شباب شمال سيناء
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