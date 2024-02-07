الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

الزيارة
الزيارة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، كيت فوربس، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوفد المرافق لها، في مطار العريش الدولي، أثناء وصولها الي المحافظة على متن طائرة قادمة من القاهرة.

ورحب المحافظ، بالرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مقدمًا لها التهنئة على توليها المنصب منذ ديسمبر الماضي، كثاني امرأة تتولي هذا المنصب الرفيع.

وثمن المحافظ، جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتقديم الدعم الإنساني بمختلف جوانبه في جميع المناطق التي تتطلب هذا الدعم حول العالم.

المحافظة تستقبل المساعدات الإغاثية والإنسانية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات

وأكد المحافظ علي قيام المحافظة باستقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

أضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل الي مدينة العريش في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

كيت فوربس:  تنسيق الجهود المشتركة فيما يتعلق بإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وبدورها، أعربت كيت فوربس عن شكرها للمحافظ على تهنئته لها بتوليها منصبها الجديد، مؤكدة أنها تزور شمال سنياء في إطار أول جولة لها في منطقة الشرق الأوسط، من أجل تنسيق الجهود المشتركة فيما يتعلق بإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع خلال الآونة الحالية من ظروف شديدة الصعوبة.

وأشارت إلى أن جهود التنسيق المشتركة تشمل تدبير الموارد من أجل توفير المساعدات المطلوبة لسكان قطاع غزة المتضررين من الحرب، وكذا بحث سبل إنفاذ هذه المساعدات في أسرع وقت، مشيدة بالجهود الحثيثة من جانب الدولة المصرية من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، سواء على صعيد جهود الدبلوماسية المصرية "التي تقوم بعمل رائع للغاية"، وكذا جهود توفير الاحتياجات الإنسانية للقطاع من طعام ودواء، مجددة أن هناك دعمًا واضحًا من الدولة المصرية لسكان القطاع.

حضر اللقاء اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والدكتور هاني الناظر،رئسي الهلال الأحمر المصري،الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء   ولطفي غيث، رئيس العمليات بالهلال الأحمر المصري.

الزيارة
الزيارة
الزيارة
الزيارة
الزيارة
الزيارة
الزيارة
الزيارة
الزيارة
الزيارة
محافظ شمال سيناء جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مطار العريش الدولي القاهرة المساعدات الاغاثية

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