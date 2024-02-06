الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة العريش يُشارك في مؤتمر التعليم العالي للدمج

المؤتمر الرابع للتعليم
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج

شهد الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فعاليات المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج بعنوان "التعاون المستدام نحو تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة"،وتم تنظيم المؤتمر بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمديست.

حضر المؤتمر العديد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومؤسسات المجتمع والشركات التي تقدم خدمات للطلاب ذوي الإعاقة،  تضمن المؤتمر العديد من الجلسات التي بدأت بكلمات افتتاحية لكل من كوينسي ديرمودي، مديرة برنامج منح الجامعات الحكومية في أمديست، وشون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

كما تضمن المؤتمر عرضًا تقديميًا حول المشروع قدمته الدكتورة دينا محسن، نائبة المدير العام لبرنامج المنح الدراسية للجامعات الحكومية في أمديست.

 تعزيز الدمج في مختلف المجالات وتوسيع المفاهيم حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة

وتمت مناقشة مواضيع متنوعة في جلسات نقاشية، مثل تعزيز الدمج في مختلف المجالات وتوسيع المفاهيم حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصميم العالمي الشامل في مؤسسات التعليم وأماكن العمل.

وعُقدت جلسات منفصلة لمناقشة كيفية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف وكيفية الوصول لأشخاص ذوي إعاقة مؤهلين للتوظيف.

واختتم المؤتمر بكلمة ختامية ومعرض ضم شركات قطاع خاص، ومنظمات مجتمع مدني تعمل في مجال الدمج، ومتخصصين في الأدوات المساعدة.

وفي هذا السياق، أثناء المؤتمر، عبّر فريق عمل أمديست عن إعجابه الشديد بجامعة العريش، خاصةً بعد إنشاء مركز ذوى الاعاقة بالجامعة، وأشاروا إلى أن إنشاء المركز يُعد خطوة هامة نحو تحقيق المساواة ودمج ذوي الاعاقة في المجتمع، كما أشادوا بدور الجامعة في دعم الطلاب ذوي الاعاقة وتوفير بيئة تعليمية آمنة ودمجية لهم.

وأكد فريق أمديست على أهمية التعاون مع الجامعة واكد على إنشاء مركز ذوى الاعاقة بالجامعة بمثابة "علامة فارقة" في مسيرة الجامعة نحو تحقيق التميز والمسؤولية المجتمعية.

المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج
جامعة العريش المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج الاشخاص ذوي الاعاقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر

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