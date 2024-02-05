رئيس مدينة الأقصر يتابع الأسواق ويوجه بالالتزام بالأسعار الاسترشادية

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، سوق خضار شرق السكة الحديد لمتابعة توافر الخضراوات والفاكهة والإلتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها.

وتابع رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة التي رافقه خلالها الرائد محمد سيد وكيل إدارة شرطة المرافق، والنقيب على شيحة من ضباط شرطة المرافق، ومحمد بدوي مدير السوق، ومسئولي المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، أعمال نظافة السوق التي تتم بمعاونة إحدى الشركات الخاصة للنظافة المكلفة بأعمال النظافة داخل السوق، كما تابع التزام مستأجري البايكات والمحلات بالنظافة، حفاظًا على المظهر الحضاري وإزالة التشوة البصري، مشددًا على تحرير محاضر بيئية للمخالفين.

وعلى صعيد متصل، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ووصولها الى المواطنين في كافة الأحياء والقرى لخدمة محدودي الدخل، قام رئيس مدينة الأقصر، برفقتة أيمن رمضان مدير إدارة تموين بندر الأقصر، بمتابعة أعمال ضخ وتوزيع كميات إضافية كبيرة من السكر استهدفت بعض المناطق بأحياء المدينة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر

اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر

اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر

اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر