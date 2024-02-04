حملة مكبرة لرفع الإشغالات بطرق وميادين الأقصر (صور)

شنّ د.علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، الأحد، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الإدارة، وقيادة الرائد محمد سيد وكيل إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار أعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين، وتعليمات اللواء حسن عبد العزيز عبد الله مساعد وزير الداخليه مدير أمن الأقصر للأجهزة الامنية بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط العام بالشارع.

إستهدفت شوارع مدرسة الصنايع والمدينة المنورة

وأسفرت الحملة عن رفع التند العشوائية المخالفة بشارع مدرسة الصنايع وتم إخلاء الشوارع المعنية من الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام.

وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر اشغال طريق، و١٢ محضر باعة جائلين، و٤ محاضر نظافة عامة، و١٠ مضبوطات و٤ محاضر إلقاء مخلفات على جوانب الطريق، و٥٢ محضر أزالات إدارية.

من جانبه، أكد الشرابي استمرار حملات رفع الاشغالات بمدينة الأقصر والأحياء التابعه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات مدينة الأقصر بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بالأقصر.

شارك في الحملة النقيب على شيحة والنقيب ماريو ناجي والنقيب محمود أبو القاسم ضباط بإدارة شرطة المرافق وأيمن حسين وحسن عبده رؤساء أحياء وسط وجنوب مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانيه ومصطفى محمد عدلي رئيس قسم الإشغالات.

حملات رفع الاشغالات بمدينة الأقصر

حملات رفع الاشغالات بمدينة الأقصر

حملات رفع الاشغالات بمدينة الأقصر

حملات رفع الاشغالات بمدينة الأقصر