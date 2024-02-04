الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الأقصر تتأهل للأدوار النهائية في مسابقة "إبداع 12" بالأفلام القصيرة

الطالبه الصاعدة
الطالبه الصاعدة

تواصل جامعة الأقصر، تحت رعاية ودعم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، إنجازاتها في مجال الأنشطة الطلابية، وذلك بتأهل الطالبة دعاء عبدالله جلال، كلية الفنون الجميلة، للأدوار النهائية في مسابقة "إبداع 12" في مجال الأفلام القصيرة، على مستوى الجامعات المصرية تحت إشراف الدكتورة علا علي إبراهيم، مدير إدارة النشاط الفني والثقافي برعاية الشباب المركزية.

وهنَّأ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، الطالبة؛ لتميزها، وتمثيلها جامعة الأقصر في مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر، وتفوقها في مجال الأفلام القصيرة، متمنيًا لها مزيدًا من التفوق والسداد بالمرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة دعم الطلاب؛ للمشاركة في مختلف المسابقات، وتهيئة المناخ الملائم لهم، بمايتيح لهم صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، وفقًا لرؤية الجامعة في تخريج كوادر مسؤولة وواعية.

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جامعة الاقصر كلية الفنون الجميلة الأفلام القصيرة الجامعات المصرية النشاط الفني والثقافي مهرجان إبداع

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