السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرى الأقصر" تشكل لجانًا للرقابة على أسواق الماشية

لجنة الطب البيطري
لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر

شكلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية؛ لتفعيل دور مديرية الطب البيطرى بالأقصر فى أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة.

وتشكلت اللجنة تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدي، مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئاسة كل من الأطباء: الدكتور يوحنا مريد مدير إدارة الوقاية بالمديرية، والدكتور حسين بكر رئيس الوحدة البيطرية بالعضايمة بإسنا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا. 

وقامت اللجنة الطبية البيطرية بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصٍ وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة بها، إضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى، فضلا عن توعية مُربّى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى، تزامنا مع الحملة القومية للتحصين ضد المرض، وتوعيتهم بخطورة هذا المرض الوبائي وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية، والتوعية بطرق الوقاية من المرض، والتى يأتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض.

وتناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر مربي وتجار الماشية أهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية، بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها؛ حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيواني.

وستظل دائما مديرية الطب البيطري بالأقصر في خدمة المجتمع.

لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر
لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر
لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر
لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر
لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر
لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر
لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر
لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر
لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر
لجنة الطب البيطري بمحافظة الأقصر
مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر إدارة أسنا البيطرية أحكام الرقابة البيطرية أسواق الماشية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر

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