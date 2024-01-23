"شباب شمال سيناء" تنظم ماراثون رياضى احتفالًا بعيد الشرطة وثورة يناير
نظمت مديرية الشباب والرياضة بـمحافظة شمال سيناء ، ماراثونا رياضيا، مساء اليوم، والذي ينظم بالتعاون مع الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تزامنا باحتفالات عيد بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصري وذكرى ثورة الـ25 من يناير، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، ومشاركة الهيئات الرياضية وأعضاء مراكز الشباب والعاملين بالشباب والرياضة انطلاق الماراثون الرياضي، من أمام نادي الشرطة، حتى مقر حديقة "هابي فاملي" وإقامة حفل فني بها.
كما أكد عبدالوهاب، أن الماراثون يأتي مشاركة واحتفال بعيد الشرطة وتقديم التهنئة لهم بعيدهم، مشيدا بالتضحيات التي يقدمونها في حماية الوطن والمواطن للحفاظ علي الأمن وسلامة الوطن واهمية الوعي لنا بقيمة الوطن والتحديات التي نواجهها والمخاطر التي تحيط بنا مقدما التحية لشهداء مصر.