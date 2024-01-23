الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب شمال سيناء" تنظم ماراثون رياضى احتفالًا بعيد الشرطة وثورة يناير

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بـمحافظة شمال سيناء ، ماراثونا رياضيا، مساء اليوم، والذي ينظم بالتعاون مع الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تزامنا باحتفالات عيد بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصري وذكرى ثورة الـ25 من يناير، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، ومشاركة الهيئات الرياضية وأعضاء مراكز الشباب والعاملين بالشباب والرياضة انطلاق الماراثون الرياضي، من أمام نادي الشرطة، حتى مقر حديقة "هابي فاملي" وإقامة حفل فني بها.

كما أكد عبدالوهاب، أن الماراثون يأتي مشاركة واحتفال بعيد الشرطة وتقديم التهنئة لهم بعيدهم، مشيدا بالتضحيات التي يقدمونها في حماية الوطن والمواطن للحفاظ علي الأمن وسلامة الوطن واهمية الوعي لنا بقيمة الوطن والتحديات التي نواجهها والمخاطر التي تحيط بنا مقدما التحية لشهداء مصر.

421135596_780542370760653_1753037022719953654_n
421135596_780542370760653_1753037022719953654_n
421139914_780542664093957_338799418453539779_n
421139914_780542664093957_338799418453539779_n
421166830_780543180760572_2208009135414871695_n
421166830_780543180760572_2208009135414871695_n
421167854_780542497427307_5049194802317545289_n
421167854_780542497427307_5049194802317545289_n
421167854_780542530760637_1586383737298330435_n
421167854_780542530760637_1586383737298330435_n
421185054_780542327427324_1629823545066575174_n
421185054_780542327427324_1629823545066575174_n
421194861_780542794093944_8890624982656641692_n
421194861_780542794093944_8890624982656641692_n
421199912_780543137427243_2250670000294793278_n
421199912_780543137427243_2250670000294793278_n
421205555_780543240760566_7252133743884841873_n
421205555_780543240760566_7252133743884841873_n
421215909_780542874093936_6753611470493430399_n
421215909_780542874093936_6753611470493430399_n
421820723_780542730760617_1539610492412763763_n
421820723_780542730760617_1539610492412763763_n
421930200_780543027427254_4937515274347058749_n
421930200_780543027427254_4937515274347058749_n
422116976_780542564093967_2064277358056118334_n
422116976_780542564093967_2064277358056118334_n
محافظة شمال سيناء الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية عيد الشرطة المصري ثورة الـ25 من يناير وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من السفارة الهولندية بالقاهرة

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة ديكسمود بالعريش

مجلس جامعة الأقصر يمنح درجات علمية لعدد من الباحثين بمرحلتى الماجستير والدكتوراه

محافظ شمال سيناء يكرم العاملين فى المدرسة الفكرية بالعريش

 سكرتير عام الأقصر يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى

حملات رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمقاهي لتحقيق الانضباط العام بالأقصر

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة

شمال سيناء تنظم ندوة عن ريادة الأعمال والقضاء على البطالة

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

النيابة تعاين موقع حادث تصادم "تريلا" و5 سيارات أعلى كوبرى المريوطية

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى