الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمقاهي لتحقيق الانضباط العام بالأقصر

الحملة
الحملة

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

 

وكلف اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد. 

 

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، أن شرطة المرافق،  حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

 

واستهدفت الحملة مناطق سوق الصنايع، ابوالجود، شرق السكة، المدينة، موقف أرمنت.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر إشغال، 4 محاضر باعة جائلين، 9 محاضر نظافة عامة، 12 محضر مضبوطات متنوعة، 42 محضر إزالات إدارية.

 

يأتي ذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، وتم اتخاذ اللازم قانونيًا تجاه كافة المخالفات.

 

الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
الحملة
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الحملات الرقابية والتفتيشة لرفع الإشغالات والتعديات المحلات التجارية الطرق العامة

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