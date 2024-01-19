الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات مبادرة "علمني حرفة" لتأهيل الشباب بشمال سيناء

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية الحرفية «علمني حرفة»

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء،  فعاليات الدورات التدريبية في الحرف اليدوية تحت شعار «علمني حرفة»، المنفذة بمركز شباب عاطف السادات، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نحو تأهيل وتدريب الشباب لتوفير فرصة عمل مناسبة للشباب وبحضور إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ شمال سيناء.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الدورة التدريبية الحرفية «علمني حرفة» تضمنت صناعة الجبس الكونكريت للفتيات تحت إشراف مدربة محترفة، تقدم من خلالها التعرف على الأدوات والمواد الخام اللازمة، وكيفية البدء في تنفيذ مشروع صغير من المنزل، مع الاستماع لمقترحات المشاركين في الدورة.

تشجيع الفتيات على التدريب المهني

وأضاف حسن عبدالوهاب، أن دورة «علمني حرفة»، تٌشجع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والقضاء على البطالة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أهمية إقامة مشروعات صغيرة، وتوفير فرص عمل حقيقية.

مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء علمني حرفة مركز شباب عاطف السادات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شمال سيناء

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