وكيل "شباب ورياضة شمال سيناء" يجتمع بمديري إدارة رمانة وبئر العبد

عقد إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعا مع مديري إدارة رمانة وبئر العبد، والعاملين بالإدارات صباح اليوم بمقر نادي 6 أكتوبر رمانة لمناقشة أعمال الخطة.

كما وجه حسن عبد الوهاب، مديري الإدارات للاستعداد لتنفيذ الاحتفال بذكرى ٢٥ يناير وإعداد ملف كامل للأنشطة داخل مراكز الشباب لتقديم أنشطة متنوعة خلال إجازة نصف العام وشهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وفي سياق متصل، تابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأعمال الإنشائية وأكد على ضرورة التزام الجهة المنفذة بمقاييس الإنشاء الخاصة بعملة التطوير والتسليم في الموعد المحدد مسبقا، مشيرا إلى أن التطوير الإنشائي بمراكز الشباب يهدف لتطوير الأداء بمراكز الشباب وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية بمراكز الشباب وتقديم أفضل الخدمات للمترددين من النشء والشباب.

كما أشار إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والإنشائية بمراكز على مستوى المحافظات لتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب.

جانب من اجتماع وكيل شباب ورياضة شمال سيناء

جانب من اجتماع وكيل شباب ورياضة شمال سيناء