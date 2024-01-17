الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار فعاليات برنامج "نتشارك" بمركز شباب بئر العبد

الفعاليات
الفعاليات

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، استمرار فعاليات برنامج البرلمانيات "نتشارك" لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمركز شباب بئر العبد التابع لإدارة بئر العبد  في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب. 

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والأستاذة إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء.

وبدأت الورشة بتذكرة عن فعاليات اليوم الأول من قواعد عمل والأنشطة التي تم تنفيذها، تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتحديد المشكلات التي تحيط بهم في مجتمعهم وتحديد الأولويات لاختيار المشكلة وعرض حلول لها بطرق مختلفه من خلال شجرة المشكلات والتعرف علي أسبابها ونتائجها، وأضافت التأكيد على أهمية ووضع في الاعتبار مدي الامكانيات المتاحه لدي الشباب من خلال التأثير في المشكلة التي سوف يتم تحديدها للمبادرة، تم التعريف بالمبادرات وتحديد مفهومها وصفات المبادرة وأهميتها للمبادر والمجتمع، مجالات المبادرات: تدريب وتأهيل، التوعية، خدميه، محو أمية، حملات نظافة، وغيرها، تم عرض مراحل المبادرة: الإعداد وتحديد المشكلة، جمع المعلومات، اختيار الفكرة، تكوين فريق، وضع الأهداف، تحديد الفترة الزمنية، واختتمت الورشه بآراء المشاركين عن فعاليات اليوم الثاني.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للطلائع والشباب، مدة التدريب بكل مركز ٤ أيام، بهدف تدريبهم علي المهارات اللازمه لخلق كوادر فعالة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، وترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور لآتية: تمكين الفتيات بكل انواعه، التوافق المجتمعي،المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف،دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop27 الطاقةالمتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة.

شمال سيناء وزارة الشباب والرياضة بئر العبد محافظ شمال سيناء برلماني الطلائع والشباب

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