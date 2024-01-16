محافظ شمال سيناء يتابع أعمال الكنترول والمطبعة السرية لامتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أعمال الكنترول والمطبعة السرية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م.

واستفسر المحافظ عن منظومة البوكليت، والتي تم تطبيقها في الامتحانات لهذا العام، وكيفية تأمين الورقة الامتحانية بالباركود.

وأعرب محافظ شمال سيناء، عن سعادته البالغة لكون شمال سيناء من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في تطبيق منظومة البوكليت، مشيدًا بالدور الذي يلعب وكيل الوزارة والعاملين بهذه المنظومة، وحرصهم على مواكبة التطور الحديث وكذلك ملائمًا لرؤية مصر ٢٠٣٠م .



وأفاد وكيل الوزارة، بأنه تم تطبيق هذه المنظومة في الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعدد "٤" أربع مواد وهي (اللغة الإنجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي).



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان، إن 8228 طالبا وطالبة يؤدون اليوم الامتحانات داخل 90 لجنة أساسية تضم 515 لجنة فرعية على مستوى الإدارات الست.

وأشار مدير تعليم شمال سيناء، إلى أن 8228 مقسمين على الإدارات التعليمية بواقع 4134 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 28 لجنة أساسية ينقسمون إلى 244 لجنة فرعية.

أما إدارة بئر العبد التعليمية عدد طلابها 2275 طالبا وطالبة، وعدد لجانها الأساسية 25 لجنة وعدد الفرعية 148 لجنة، كما يؤدي 939 طالبا وطالبة تابعين لإدارة الشيخ زويد التعليمية داخل 16 لجنة أساسية منقسمين إلى 64 لجنة فرعية.

أما إدارة رفح التعليمية، تضم 482 طالبا وطالبة، وعدد اللجان الأساسية 4 و26 لجنة فرعية.

وأوضح رضوان أن إدارة الحسنة التعليمية عدد طلابها 284، يؤدون الامتحانات داخل 12 لجنة أساسية يضموا 24 لجنة فرعية، أما إدارة نخل التعليمية عدد الطلاب بها 114 طالبا وطالبة، وعدد اللجان الأساسية 5 لجان وعدد اللجان الفرعية 9 لجان.