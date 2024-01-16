الثلاثاء 16 يناير 2024
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محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء يتابع لجان الامتحانات بمدارس طور سيناء

مدير تعليم جنوب سيناء
مدير تعليم جنوب سيناء يتابع الامتحانات

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم، امتحانات النقل في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة سير أعمال الامتحانات.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء الامتحانات في لجان مدرسة طه حسين الإعدادية ومدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء.

تفاصيل الزيارة 

 

بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، محمد حامد عقل، زيارته بتفقد لجان الامتحانات للصف الأول والثاني الإعدادي بمدرسة طه حسين الإعدادية لمادة الدراسات الاجتماعية (9ص:11ص)، واطمأن على حسن سير أعمال الامتحان والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.

ثم زار وكيل الوزارة حجرة "الكنترول" بالمدرسة، موجهًا سيادته بمراعاة الدقة في تقدير الدرجات ورصدها أولاً بأول، مع الالتزام بنموذج "توقيع المقدرين والمراجعين" لكل مادة. وتابع مدي تعليم جنوب سيناء خلال زيارته لجان النقل بمدرسة طه حسين الابتدائية وتفقد لجان الصفوف (الرابع والخامس والسادس) لمادة اللغة الإنجليزية" (9ص: 10.30 ص).

واطمأن وكيل الوزارة على حسن سير أعمال الامتحان وتوفير سبل الراحة والهدوء في اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.

وكان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء قد تابع أمس سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024 بمدارس طور سيناء. وخلال جولته لمدرسة الشهيد محمود ناجى الثانوية العسكرية، تابع وكيل الوزارة امتحانات الصف الثاني الثانوي بمادة "اللغة الإنجليزية" (9ص: 12 ص)، امتحان إلكتروني ولم تسجل أي شكاوى من الدخول على المنصة.

كما تفقد مدرسة الاهرام الرسمية للغات، حيث تابع امتحانات الصف (الرابع والخامس والسادس) الابتدائي الفترة الاولى لمادة " الدراسات الاجتماعية "(9ص:10.30ص) وامتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي الفترة الاولى لمادة "الهندسة " (9ص:11ص).

وخلال الزيارة اطمأن وكيل الوزارة على سير أعمال الامتحان بشكل منتظم وآمن ووجه بتوفير كل سبل الراحة والهدوء في اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.

متابعة امتحانات الابتدائية الإعدادية سيناء جنوب سيناء

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