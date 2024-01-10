بدء دورات الترقي لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة السويس الأزهرية

تابع فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، أول أيام تدريب الترقي لمعلمي ومعلمات المعاهد الأزهرية بمنطقة السويس.

وذكر بيان صادر عن الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، أن الدورة لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 لمن أتم المدة البينية 5 سنوات حتى 31/12/2022، وذلك بقاعة الحاسب الآلي بمعهد ذو النورين الابتدائي النموذجي.

وحاضر في اليوم الأول آيات محمد حسن، مدير العلوم الثقافية، تحت إشراف الدكتور حمادة الحسيني، مدير التدريب بمنطقة السويس الأزهرية.

واطمأن فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، على توفير جميع ما يلزم من احتياجات التدريب، وسير التدريب على خير ما يرام وعدم وجود أي معوقات، لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ويمكن للمعلمين معرفة مقر التدريب وموعده ومدته بالاستعلام إلكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية برقم الكود الخاص بكل معلم، أو عن طريق رسائل sms المرسلة للمعلمين.