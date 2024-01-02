الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد وأماكن المشروع القومي لرياضة المرأة في السويس

الفعاليات
الفعاليات

نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس المشروع القومى لرياضة المرأة.

وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، عادل الشيمي، إن المديرية ممثلة فى ادارة الرياضة، تواصل فعاليات المشروع القومى لرياضة المرأة، ويأتى ذلك فى اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة بالرياضة وجعل الرياضة اسلوب حياة بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات.

كما أوضح الشيمي أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة لدى الفتيات، وبث روح المنافسة بينهم وجعل الرياضة اسلوب حياة، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية الدفاع عن النفس وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

مواعيد وأماكن المشروع 

وذكر بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة في السويس أن المشروع يقام ايام السبت والاربعاء من كل اسبوع بمركز شباب المدينة، كما يقام في  السابعة من مساء ايام الاثنين والخميس من كل اسبوع مركز شباب سليم الحى.

ويتم ممارسة ألعاب (كرة طائرة / كرة يد / تنس طاولة / لياقة بدنية/ عروض رياضية / كاراتيه ) للمرحلة السنية من ١٤ سنة لما فوق للفتيات والسيدات.

ويستهدف المشروع العمل على تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية، بمشاركة مدربات متخصصات على مستوى الجمهورية وبشكل مجاني.

وتشجع الوزارة المرأة والفتاة على الإقبال للمشاركة في "المشروع القومي لرياضة المرأة والفتاة"، من خلال توفير الملابس الرياضية للمشاركات، ومنح المتميزات جوائز مادية وعينية، وتخفيض بنسبة ١٠٪؜ على الاشتراك فى المدن الشبابية، ومشاركتهم كذلك في عدد من الرحلات التي تنفذها الوزارة.

السويس المشروع القومي رياضة السيدات مركز شباب سليم الحي

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