استمرار فعاليات مبادرة "أنتِ الحياة" بقرية العمدة فى السويس

واصلت مبادرة “ أنت الحياة” تقديم خدماتها لسكان محافظة السويس لليوم الثاني على التوالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.



وقال عادل الشيمي مدير مديرية الشباب والرياضة، إن فعاليات نشاط الكاراتيه بمركز شباب الجناين انطلقت مع المبادرة يوم 23 سبتمبر بقرية العمدة بمحافظة السويس، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي أسهمت فى تقديم العديد من الخدمات للقطاع الريفي بالمحافظة.

أماكن مبادرة “أنت الحياة”

وأضاف أن المبادرة جرى تدشينها اليوم بكل من مركز شباب الجناين، ومدرسة سعيد البشتلي.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني فى العاشرة صباحا بكل المقرات، والتى تمثلت في (ورشة فنون تشكيلية طلائع - قوافل محو الأمية - معسكرات جوالة وكشافة - ورش عمل حرف يدوية - ورش عمل توعية بيئية - قوافل طبية - ندوات توعوية - ورش عمل للكبار - معرض للكتاب - رسم على وجوه الأطفال - ورش عمل لصندوق مكافحة الإدمان - عروض موسيقي وكورال - عروض مسرحية).

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- المشروع القومي لتطوير الريف المصري- هي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

يشارك فى المبادرة (مؤسسة حياة كريمة - مديرية الشباب والرياضة - مديرية الصحة والسكان - مديرية التربية والتعليم - مؤسسة مصر الخير - هيئة تعليم الكبار - صندوق مكافحة الإدمان - مديرية الثقافة - المجلس القومي للمرأة - صناع الحياة).