عضو أمناء حياة كريمة: مبادرة "أنت الحياة" تنموية شاملة لكل أفراد الأسرة

قالت يوستينا ثروت عضو مجلس أمناء حياة كريمة، إن مبادرة "أنت الحياة" تنموية شاملة لكل أفراد الأسرة، وتشمل قوافل تعليم الحرف اليدوية، والتمكين الاقتصادي للأسر، وقوافل توعوية للأطفال والسيدات، وقوافل أخرى طبية، حيث وصل إلى بني سويف بقرية السلوم 75 قافلة طبية، واستفاد منها 1200 شخص على مدار يومين.



وأشارت "ثروت" خلال لقائها عبر قناة dmc، اليوم، إلى أن المبادرة تهتم بالحرف اليدوية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بجانب مسرح الشارع، والتنمية الثقافية التي تهتم بالأطفال، وأيضًا تنمية الجانب المعرفي والمجتمعي لهم.

الاهتمام بدور المرأة المعيلة كبير في التدريب



وأوضحت عضو مجلس أمناء حياة كريمة، أن الاهتمام بدور المرأة المعيلة كبير في التدريب قبل التمكين الاقتصادي، وفي كيفية البدء في المشروع ومعرفة مبادئ الشمول المالي لاستمرار المشروع، حيث تم عمل 800 مشروع اقتصادي لـ 800 سيدة معيلة، بالإضافة إلى مبادرة "يدوم الفرح" لتجهيز اليتيمات.



ولفتت عضو مجلس أمناء حياة كريمة، إلى أن الاهتمام بتنمية المرأة كبير، خاصة فيما يتعلق بدورها التنموي الكبير في الأسرة، حيث بدأ الاهتمام من الفتيات بإطلاق مبادرة تأهيل للمقبلين على الزواج من أجل ضمان استدامة حياة زوجية سليمة للمرأة والأسرة، وأيضًا مبادئ التربية لتكوين أسرة سليمة.