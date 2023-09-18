الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير التنفيذى لـ"حياة كريمة": نسعى لتحقيق أهداف التنمية فى صعيد مصر (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة، إن "حياة كريمة" مبادرة قومية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية قرى الريف المصري، وفي الماضي لم يكن لدينا تخطيط على مستوى القرى والنجوع والتجمعات السكنية الصغيرة، وهذا لأول مرة نقوم به في تاريخنا لتنمية القرى.

توفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى

وأضافت فخري، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة "حياة كريمة" من أجل تكريم وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، خاصة أن أهالينا في صعيد مصر عانوا لسنوات من التهميش، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تشمل الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج.

 تحقيق أهداف التنمية

وأوضحت المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة أننا نسعى لتحقيق أهداف التنمية في صعيد مصر، وهذا جزء أصيل من الدولة المصرية، إضافة إلى أن المشروعات القومية تستهدف أيضًا تنمية الصعيد.

وأشارت المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة إلى أن المشروعات الصغيرة أسهمت في تغيير حياة المرأة بريف مصر، متابعة: "استطعنا أن نحقق نجاحات كبيرة جدًا للمرأة من خلال مبادرة حياة كريمة على مستوى التمكين الاقتصادي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

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