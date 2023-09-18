"إكسترا نيوز" ترصد جهود مبادرة حياة كريمة فى الصعيد (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد أبرز جهود مبادرة حياة كريمة في الصعيد والتي شملت مجالات ومناحي متعددة في الزراعة والإسكان والخدمات الطبية والصحية، وخدمات التعليم وبناء المدارس، وخدمات المياه والصرف الصحي.

جهود حياة كريمة في الصعيد