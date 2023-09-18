"إكسترا نيوز" ترصد جهود مبادرة حياة كريمة فى الصعيد (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد أبرز جهود مبادرة حياة كريمة في الصعيد والتي شملت مجالات ومناحي متعددة في الزراعة والإسكان والخدمات الطبية والصحية، وخدمات التعليم وبناء المدارس، وخدمات المياه والصرف الصحي.
جهود حياة كريمة في الصعيد
- إنشاء 663 مجمعًا حكوميًا زراعيًا جديدًا لخدمة الفلاحين وتوفير متطلباتهم.
- إنشاء 3828 وحدة سكنية متطورة للمواطنين.
- توفير الخدمات الطبية من خلال بناء 353 نقطة إسعاف، وإنشاء 213 مركز أسرة وطفل.
- إنشاء 834 مدرسة جديدة بقرى الصعيد، وتطوير 1519 مدرسة لاستيعاب الكثافة الطلابية.
- ساهمت في إنشاء 1803 محطة للمياه والصرف الصحي، وحفر 249 بئرًا.
- إنشاء وتجديد 990 مركز شباب، و62 مكتبة، و31 حضانة للأطفال.