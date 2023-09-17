الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتطوير الصعيد

الصعيد
الصعيد

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن الدولة  المصرية وضعت استراتيجية واضحة لتطوير الصعيد، الذي كان مهملا وبه تهميش منذ سنوات طويلة ولا كان يوجد اهتمام بالمحافظات والقرى، وتم تنفيذ خطة واضحة جداً للتنمية في الصعيد. 

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الصعيد يمتلك خبرات وكفاءات وثروات طبيعية قادرة مع التطوير والتحديث أن تكون محافظات إنتاجية، ومحافظة بنى سويف من أهم تلك المحافظات ومع التطوير والتحديث الدولة استطاعت تنفيذ مشروعات تنموية.

 محافظات الصعيد عانت من ضعف البنية التحتية

وأشار الكاتب الصحفي، إلي أن محافظات الصعيد عانوا أيضا من ضعف البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية، وعدم وجود مياه شرب و صرف صحي.

 واستطاعت الدولة  من خلال مبادرة حياة كريمة أن تطور القرى ونفذت استراتيجية كبيرة للتطوير والتنمية والبناء في الصعيد".

جميل عفيفي الكاتب الصحفى المحافظات الصعيد ثراوات طبيعية محافظات إنتاجية محافظة بني سويف

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تبرز أهم مشروعات قرية "سدس الأمراء" فى بنى سويف

كاتب صحفى: قرارات الرئيس تؤكد وضع المواطن فى مقدمة الأولويات

خبير اقتصادى: مبادرة حياة كريمة حاربت الفقر فى الصعيد بالتنمية

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

أبرز مشروعات "حياة كريمة" لتطوير البنية التحتية فى بنى سويف (فيديو)

كاتب صحفى: الرئيس السيسى يشعر بمعاناة المواطن المصرى ويختار التوقيت المناسب للتدخل

الرئيس السيسى: صوت المصريين يصل مسامعى.. وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

موعد صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٣ وجدول المرتبات بعد الزيادة

الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبًا عامًا

بعد فاجعة درنة.. مخاوف من انهيار السدود فى 3 دول كبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين