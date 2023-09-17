كاتب صحفى: الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتطوير الصعيد

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية واضحة لتطوير الصعيد، الذي كان مهملا وبه تهميش منذ سنوات طويلة ولا كان يوجد اهتمام بالمحافظات والقرى، وتم تنفيذ خطة واضحة جداً للتنمية في الصعيد.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الصعيد يمتلك خبرات وكفاءات وثروات طبيعية قادرة مع التطوير والتحديث أن تكون محافظات إنتاجية، ومحافظة بنى سويف من أهم تلك المحافظات ومع التطوير والتحديث الدولة استطاعت تنفيذ مشروعات تنموية.

محافظات الصعيد عانت من ضعف البنية التحتية

وأشار الكاتب الصحفي، إلي أن محافظات الصعيد عانوا أيضا من ضعف البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية، وعدم وجود مياه شرب و صرف صحي.

واستطاعت الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة أن تطور القرى ونفذت استراتيجية كبيرة للتطوير والتنمية والبناء في الصعيد".