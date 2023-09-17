"إكسترا نيوز" ترصد قرارات الرئيس السيسى لتعزيز الحماية الاجتماعية (فيديو)

رصدت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها أمس خلال افتتاحات محافظة بني سويف لتعزيز الحماية الاجتماعية.

قرارات الرئيس السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 بالمئة من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"" بنسبة 15 بالمئة لأصحاب المعاشات.

مضاعفة المنحة الاستثانئية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

توجيه البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين قبل يناير 2022.

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد أقساط هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.