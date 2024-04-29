الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

محاكمة مضيفة طيران بتهمة إنهاء حياة ابنتها فى الرحاب.. اليوم

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة مضيفة طيران تونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها في الرحاب.

محاكمة مضيفة طيران بتهمة إنهاء حياة ابنتها في الرحاب

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل طفلة على يد والدتها مضيفة طيران تونسية سابقة، وخبيرة في علم الطاقة، في القضية التي حملت رقم 7453 تفاصيل جديدة، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور، هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.

المحكمة الاقتصادية وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات محكمة حبس محاكمة مضيفة طيران الرحاب

مواد متعلقة

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

جيش الاحتلال يُهاجم مواقع لحزب الله.. والأخير يرد

مصادر إسرائيلية: مقتل عمال المطبخ العالمى أسوأ حادث منذ بداية الحرب

حرب إبادة شاملة لليوم الـ179.. جرائم الاحتلال تطال طواقم العمل الإنسانى فى غزة

اخبار فاتتك| مكتب نتنياهو يعلن عن خطة لإجلاء سكان غزة..وواشنطن تشارك بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف

عاجل.. إسرائيل تستهدف خلية لميليشيا حزب الله فى بليدا جنوب لبنان

وصول الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي "تشيويه تشياو-2" إلى موقع الإطلاق

أهم خصائص وقدرات المسيرة الإسرائيلية الجديدة "ماعوز"

الأكثر قراءة

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عرس أسطورى فى الأهرامات.. تفاصيل زفاف الملياردير الهندى أنكور جاين وعارضة الأزياء إيريكا هاموند (صور)

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور فى سب موظفة بـ"المركزى للمحاسبات"

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم