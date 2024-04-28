الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تطلب التحريات في إصابة فتاة إثر سقوطها من علو بالشروق

صورة أرشيفية لعربة
صورة أرشيفية لعربة اسعاف

كلفت نيابة الشروق وبدر الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء التحريات حول واقعة إصابة فتاة إثر سقوطها من أعلى عقار بعد تشاجرها مع أسرتها بمنطقة الشروق، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا للاستماع لأقوالها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بسقوط فتاة من علو بمنطقة الشروق.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة فتاة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من خلال التحريات الأولية، تبين أن الفتاة أقدمت على إلقاء نفسها من أعلى عقار بسبب مشادة كلامية بينها وبين أسرتها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة الشروق وبدر الأجهزة الأمنية اصابة فتاة اعلي عقار منطقة الشروق الحالة الصحية

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