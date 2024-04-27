التحقيق فى العثور على طفل حديث الولادة داخل صندوق فى الهرم

تجري النيابة العامة تحقيقات في واقعة العثور على طفل حديث الولادة متصل بالحبل السري ملقى داخل صندوق، داخل بنزينة بمنطقة الهرم، وطلبت تحريات المباحث لسرعة ضبط الجاني.

البداية عندما تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على طفل حديث الولادة متصل بالحبل السري ملقى داخل صندوق داخل بنزينة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة وملقى بمحل العثور عليه، وجار تفريغ الكاميرات لسرعة ضبط الجاني.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.