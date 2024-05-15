الأربعاء 15 مايو 2024
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حوادث

الإعدام شنقا لعاطل قتل شخصًا وسرق محتويات مسكنه فى الطالبية

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل  بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل شخص وسرقته فى منطقة الطالبية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم “ه ع - 25  سنة” عاطل، قتل المجنى عليه "ع. س" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وما أن ظفر به وحيدا بمسكنه فباغته خنقا بـ"حزام حقيبة" حتى فارق الحياة.

 

وأشار أمر الإحالة إلى أن تلك الجريمة اقترنت بجريمة أخرى، حيث سرق المتهم المنقولات " هاتفين محمول، مبلغ، بطاقة صراف آلى" ملك المجنى عليه من داخل مسكنه ليلًا وفر هاربا.

محكمة جنايات الجيزة عامل الإعدام شنقا قتل شخص منطقة الطالبية حوادث الدستور

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