رحيل مفاجئ لطبيب شاب بالمنوفية.. صدمة لجامعته وأسرته

في فاجعة هزت أرجاء المنوفية، شيع أهالي المحافظة أمس، فقيدهم الشاب، الدكتور معاذ السبكي، مدرس مساعد الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة المنوفية، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ أثناء عمله، تاركاً وراءه حزنًا عميقاً وأثرًا طيباً.

أحد أبطال الجيش الأبيض

لم يكن الدكتور معاذ طبيبًا عاديًا، بل كان بطلاً حقيقيًا وقف في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا، مسخراً علمه وخبرته لإنقاذ الأرواح وعلاج المرضى.

فمنذ ظهور الفيروس، تواجد الدكتور معاذ في الصفوف الأمامية، مشاركًا في علاج مرضى كورونا من الكوادر الجامعية والعاملين بالجامعة والكثير من أبناء المحافظة.

وإلى جانب مهاراته الطبية العالية، تميز الدكتور معاذ بأخلاقه الكريمة وحسن معاملته للجميع، مما جعله محبوبًا من الجميع، زملاءً ومرضى.

وفاة مفاجئة

وفي حادث مؤسف، وافته المنية بشكل مفاجئ أثناء عمله، دون أي أعراض مرضية سابقة، تاركاً خلفه زوجته الدكتورة ريم أيمن عبد العزيز، المعيدة بكلية الطب، وأسرة حزينة وأصدقاء مُثقلين بالحزن.

نعي مؤثر من جامعة المنوفية

أصدرت جامعة المنوفية بيانًا تنعي فيه فقيدها، الدكتور معاذ السبكي، معربة عن خالص العزاء والمواساة لأسرتها ومحبيه، داعية الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعاه العديد من زملائه وأساتذته، مُشيدين ببطولاته وتفانيه في عمله، وداعين له بالرحمة والمغفرة.