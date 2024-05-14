مدير المنتخب: تصريحات حسام حسن حُرِفت ونحاول تأجيل "عملية" مرموش

كشف إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطنى، عن حقيقة هجوم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، على لاعبي الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن التصريحات تم تحريفها.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: "الجلسة كانت ودية مع الصحفيين ولم تكن مؤتمرًا صحفيًا، وتصريحات حسام حسن أن الدوري لا يوجد به لاعب يصلح للمنتخب محرفة".

وتعرض حسام حسن لانتقادات لاذعة بعد تصريحاته خلال الجلسة التي عقدها بالأمس مع الصحفيين.

وأضاف إبراهيم: "القصد من تصريح حسام حسن هو أن الدوري لم يفرز لاعبين جدد للمنتخب عن القائمة الموجودة".

وأردف:" أرسلنا خطابات للاعبين المحترفين للانضمام للمنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح".

مدير المنتخب الوطنى: عمر مرموش لاعب مهم جدا

وتابع: "عمر مرموش لاعب مهم جدًا ولدينا أمل في لحاقه بالمباراتين المقبلتين، أتواصل معه منذ فترة ونحاول تأجيل العملية الجراحية في يده".

وأكد إبراهيم حسن تقديره لمحمد الشناوي، قائلًا:"هو حارس كبير وقيمة للمنتخب وحارس مصر الأول وله التقدير والاحترام".

وأنهى تصريحاته: "الأهلي والزمالك أندية وطنية ونثق في تعاونهما وتكاتفهما مع منتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عن القارة الإفريقية.