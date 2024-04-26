الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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التحقيق فى إصابة شخص وانهيار أجزاء من عقار إثر انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية

صورة من حدث انهيار
صورة من حدث انهيار أجزاء من عقار بسب انفجار أسطوانة غاز

قررت النيابة العامة بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار انفجار أسطوانة غاز بعقار، مكون من دور أرضي وطابق علوي بمنطقة الحضرة القبلية، ما تسبب في حريق شقة سكنية، وإصابة شخص، وانهيار سقف الطابق الأول علوي، وتم سؤال المصاب وشهود العيان عن الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار.

بلاغ بحدوث انفجار

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحدوث انفجار شديد وحريق فى شقة بالدور الأول بشارع البحاق متفرع من شارع الأمير حسين بالحضرة القبلية، أمام سوق الحضرة، نطاق حي وسط، وإصابة شخص.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، وسيارات الإسعاف، وقوة أمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انفجار أسطوانة غاز، وأسفر الحادث عن إصابة شخص من قاطني الشقة، يبلغ من العمر 45 سنة، بحروق مختلفة وكسور، وتم نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي للعلاج.

كما أدى الانفجار إلى سقوط سقف الطابق الأول العلوي، وتم إخلاء المنزل من قاطنيه بالكامل ووضع الحواجز الحديدية بواسطة حي وسط، وانتداب مهندسي الحي، وإعداد تقرير عن سلامة العقار، وتحرر محضر بالواقع، وأخطرت النيابة التحقيقات.

التحقيق لتحقيق في إصابة شخص وانهيار عقار انفجار أسطوانة الإسكندرية النيابة العامة

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