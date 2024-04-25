التحقيق فى مصرع بائع خلال مشاجرة شرق الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع بائع بطعن بسلاح أبيض في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وحجز المتهمين على ذمة التحقيقات، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بوفاة بائع في مشاجرة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها بائع مصاب بعدة جروح طعنية وقطعية بالجسم، وتوفى عقب وصوله متأثرا بالإصابة.

بسبب خلافات الجيرة

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول عاطلين والمتوفى، طرف ثان عامل مصاب بجرح، ومالك محل له معلومات جنائية، بسبب مشادة كلامية بين المتوفى ومالك المحل لخلافات الجيرة في العمل، علي اثرها تدخل باقي أفراد الطرفين وتبادلا خلالها التعدى بالضرب وأحدث مالك المحل إصابة المتوفى التي أودت بحياته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته".

ضبط المتهمين

على الفور تم عمل كمين والقي القبض على طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.