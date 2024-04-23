ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بمنطقة باكوس شرق المدينة، مما أدى إلى إصابة شخصين، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وسؤال شهود العيان والمصابين عن الواقعة.

بلاغ للشرطة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد شقق منطقة باكوس شرق المدنية وإصابة شخصين.

على الفور انتقل ضباط القسم ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات لمعرفة أسباب نشوب الحريق.