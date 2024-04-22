الإثنين 22 أبريل 2024
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حبس عاطل لحيازته 20 كيلو حشيش للاتجار بها بالعامرية غرب الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا، بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بمزاولة نشاطه الإجرامي تخصص فى الاتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

 

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام عل ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما كمية من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

 

حبس عاطل 20 كيلو حشيش غرب الاسكندرية نيابة العامرية

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